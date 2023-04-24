В центре Йошкар-Олы подросток на иномарке сбил 11-летнего мальчика на самокате

Авария произошла на Воскресенском проспекте. Фото: ГИБДД Марий Эл

На прошедших выходных в Йошкар-Оле 11-летний школьник решил покататься на самокате. Вот только мальчик пренебрег простейшими Правилами дорожного движения. Около дома №17 на Воскресенском проспекте он, не спешившись, начал пересекать дорогу по пешеходному переходу. Мало того, ему при этом на светофоре горел «красный».

Прямо на переходе школьника сбивает легковой автомобиль Honda. С различными травмами юного самокатчика увезли в больницу. Когда сотрудники ГИБДД начали разбираться в обстоятельствах произошедшего, то выяснилось, что за рулем иномарки сидел подросток. 17-летний мальчик в силу своего возраста не получил даже водительских прав. В отношении его за это уже составили административный протокол.

- В ближайшее время по каждому участнику данного происшествия будет направлен материал в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию своих детей, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

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