В Нижнекамске отопительный сезон завершили 24 апреля

Отопительный сезон в городе стартовал 15 сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этот понедельник, 24 апреля, на аппаратном совещании в администрации Нижнекамска руководитель местного Исполкома Камиль Назмиев сообщил, что отопительный сезон в городе завершен.

В первую очередь батареи начнут остывать именно в многоквартирных домах, затем это начнет происходить в социальных объектах – больницах, школах и детских садах. Решение о завершении отопительного сезона в Нижнекамске с 24 апреля городскими властями было принято в связи с потеплением. В течение последних пяти суток среднесуточная температура воздуха на улице не опускается ниже +8 градусов. Это является показателем к отключению тепла в домах и зданиях.

- Я прошу в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей следить за теплом, и отключать его при необходимости поэтапно. Иногда в начале мая, как в прошлом году, бывают холода. Самое главное, чтобы в таких случаях не мерзли дети, - в свою очередь дал поручение мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Отметим, что отопительный сезон в городе начался 15 сентября, а закончился, как и в Казани, 24 апреля.

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