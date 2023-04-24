Всего к субботнику присоединились свыше 1,9 тысячи предприятий и 25 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на общегородском субботнике собрано десять тысяч кубометров мусора. Также было ликвидировано девять несанкционных свалок. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Саляхутдинов.

По словам Саляхутдинова, наряду с традиционной уборкой в березой роще поселка Мирный были организованы «Чистые игры». В них приняли участие свыше 500 человек. Также для участников были организованы полевая кухня, мастерская по переработке пластиковых крышек, экофутбол. Победители состязаний получили ценные призы.

Отметим, всего к субботнику присоединились свыше 1,9 тысячи предприятий и 25 тысяч человек. Совместными усилиями они провели уборку на 100 территориях Казани. По итогам от мусора были очищены улицы, газоны, дворы, парки и прибрежные зоны.

Напомним, в Казани на субботнике в формате экоквеста «Чистые игры» собрали более 3 тонн отходов.

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