В Набережных Челнах жители жалуются на стойкий запах газа на улице

По словам горожан, запах газа стоял в новой части татарстанского автограда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах жители жалуются на стойкий запах газа. Об этом они сообщили в одном из городских телеграм-каналов.

По словам горожан, запах газа стоял в новой части татарстанского автограда. Сейчас эксперты выясняют причины, результаты будут известны позже.

- Сегодня вечером жуткий запах стоял в 63-65 комплексах. Открыла окно на пол часа и закрыла дверь в комнату. Потом зашла и чуть не задохнулась от едкого запаха. Просто вот даже не вдохнуть было, запах сероводорода, - оставила комментарий под постом одна из жительниц.

Специалисты Прикамского территориального управления Минэкологии и природных ресурсов Татарстана выяснили, что превышений ПДК в городе не зафиксировано. Однако в минувшие выходные действительно ощущался едкий запах.

Напомним, в Минэкологии Татарстана рассказали о результатах проб воздуха в казанском ЖК «Салават купере».

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