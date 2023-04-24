В Казани проживает около четырех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

По словам Абзалова, 62 ветерана ВОВ из столицы Татарстана награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Казани проживает почти 4,2 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Это участники боевых действий, инвалиды, труженики тыла и вдовы. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры исполкома города Азат Абзалов.

По словам Абзалова, 62 ветерана ВОВ из столицы Татарстана награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а 48 героев являются бывшими узниками концлагерей.

Кроме того, мэрией города ведется адресная работа с каждым участником войны. Им оказывается всевозможная помощь.

Как отметил начальник Управления культуры, с 24 апреля начались поздравления ветеранов. Им вручаются подарочные наборы, в состав которых вошли продуктовые комплекты, открытки от раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина.

Напомним, в мае татарстанцев ожидают дополнительные выходные.

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