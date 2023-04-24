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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:42

В Казани проживает около четырех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

Это участники боевых действий, инвалиды, труженики тыла и вдовы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Абзалова, 62 ветерана ВОВ из столицы Татарстана награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

По словам Абзалова, 62 ветерана ВОВ из столицы Татарстана награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Казани проживает почти 4,2 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Это участники боевых действий, инвалиды, труженики тыла и вдовы. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры исполкома города Азат Абзалов.

По словам Абзалова, 62 ветерана ВОВ из столицы Татарстана награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а 48 героев являются бывшими узниками концлагерей.

Кроме того, мэрией города ведется адресная работа с каждым участником войны. Им оказывается всевозможная помощь.

Как отметил начальник Управления культуры, с 24 апреля начались поздравления ветеранов. Им вручаются подарочные наборы, в состав которых вошли продуктовые комплекты, открытки от раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина.

Напомним, в мае татарстанцев ожидают дополнительные выходные.

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