Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Татарстана, которому не дают жилье

Бюрократическая процедура затянулась, парень по сей день не может получить жилье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому отчитаться о ходе расследования и его итогах по делу сироты, которому не выдают положенную квартиру.

О том, что в Татарстане сироте и добровольцу отряда БАРС-16, который участвовал в СВО, на протяжении семи лет не выдают положенную квартиру парень по имени Дамир Зотов сам рассказал в сети. После этого было возбуждено уголовное дело.

В Набережных Челнах Дамира воспитывали бабушка и дедушка. В 2016 году он захотел воспользоваться своим правом на получение квартиры. Однако бюрократическая процедура затянулась, и парень по сей день не может получить жилье.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в этом году жильем обеспечат 930 детей-сирот.

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