Акция «Бессмертный полк» в Казани пройдет в новом формате

По словам Абзалова, каждый желающий сможет развесить портрет своего героя на одежде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Акция «Бессмертный полк» в Казани в 2023 году пройдет в новом формате. Организаторы решили убрать пешее шествие. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления культуры исполкома города Азат Абзалов.

По словам Абзалова, каждый желающий сможет развесить портрет своего героя на одежде, значке автомобиля, а также разместить информацию на сайте «Бессмертный полк».

Как отметил начальник управления культуры исполкома столицы Татарстана, акции «Флаги России», «Окна Победы» и «Парад у дома ветерана» будут продолжены, а кульминацией станет объезд на исторической технике.

Кроме того, салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) запланирован на 22:00. Также в праздничные дни работа общественного транспорта будет организована по графику рабочего дня.

Наполним, в мае татарстанцев ожидают дополнительные выходные.

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