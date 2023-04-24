«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» и вышел в финал чемпионата России по волейболу

Казанцы завершили полуфинальную серию до трех побед со счетом 3:1. Фото: zenit-kazan.com

В воскресенье, 23 апреля, в Новосибирске встретились волейбольные клубы «Зенит-Казань» и «Локомотив». Игра между ними состоялась в рамках четвертого матча полуфинальной серии мужской Суперлиги и закончилась со счетом 3:2 в пользу казанской команды.

Отметим, казанцы завершили полуфинальную серию до трех побед со счетом 3:1. В финальной серии они сыграют с победителем пары «Зенит»-«Динамо». Игра состоится в Казани 1 и 3 мая.

Напомним, на играх плей-офф КХЛ побит рекорд по числу зрителей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram