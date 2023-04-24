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НовостиОбщество24 апреля 2023 6:26

В зоне СВО погиб контрактник из Набережных Челнов Данил Никитин

Парню было 19 лет
Адам САГАЛ
Парень выступал в составе ансамбля «Марий Сем»

Парень выступал в составе ансамбля «Марий Сем»

В зоне СВО погиб 19-летний контрактник из Набережных Челнов Данил Никитин. Об этом сообщили в доме дружбы народов «Родник», где парень выступал в составе ансамбля «Марий Сем».

Как рассказали в учреждении, в декабре 2021 года Данила призвали в армию, в феврале 2022 года он подписал контракт, чтобы быть защитником России в зоне СВО. Погиб в феврале 2023 года.

«Соболезнуем семье, родным и близким Данила Никитина в связи с невосполнимой утратой», - говорят в ДДН «Родник».

Ранее мы сообщали, что волонтеры из Нижнекамска показали передачу помощи участникам СВО.

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