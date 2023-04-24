На играх плей-офф КХЛ побит рекорд по числу зрителей

Ранее рекорд принадлежал сезону 2010/2011. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плей-офф сезона-2022/2023 обновил рекорд общей посещаемости. 84 матча розыгрыша Кубка Гагарина посетило 701,9 тысячи болельщиков, сообщает пресс-служба КХЛ.

Это самый посещаемый плей-офф в истории КХЛ. Ранее рекорд принадлежал сезону 2010/2011, когда 696,2 тысячи зрителей посетили 86 матчей.

Отметим, в текущем розыгрыше Кубка Гагарина в финальной серии встречаются «Ак Барс» и ЦСКА. Счет в серии составляет 3:1 в пользу армейцев. Пятый матч в серии пройдет 25 апреля в Казани.

Напомним, в Казани «Ак Барс» проиграл ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина. А в первом матче игра завершилась в пользу «барсов».

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