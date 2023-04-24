Волонтеры из Нижнекамска показали передачу помощи участникам СВО

Поездка была организована в канун Пасхи Фото: принтскрин видео.

Волонтеры из Нижнекамска поехали на Донбасс, чтобы передать помощь участникам специальной военной операции, среди которых и бойцы из Татарстана. Активисты сняли соответствующий ролик и опубликовали в сети.

Поездка была организована в канун Пасхи. В честь этого россияне для военных испекли куличи, а школьники написали им письма.

Волонтеры побывали в месте дислокации участников спецоперации. Оператор уточнил, что ведет съемку с разрешения бойцов.

- Ребятишкам и организаторам большое спасибо. На самом деле это очень приятно. Здесь это все нужно очень, — поблагодарил один из военных.

Ранее мы сообщали, что районы Татарстана направили бойцам в зону СВО гуманитарную помощь на сумму 1,7 миллиарда рублей.

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