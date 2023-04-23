Фото: Сергей ГАПОН

В результате аварии в Йошкар-Оле серьезно пострадал мотоциклист и его пассажирка, передают в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл. Мужчина и его спутница получили тяжелые травмы.

Как удалось выяснить, авария произошла в субботу вечером, 22 апреля, на пересечении улиц Эшпая и Красноармейская в Йошкар-Оле. Водитель «Лады Калины» при развороте не уступил мотоциклисту, имеющему преимущество при движении. В итоге автомобиль влетел в двухколесный транспорт.

Обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками ГИБДД.

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