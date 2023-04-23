Стало известно, какие имена чаще всего давали новорожденным в Марий Эл в марте 2023

Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, какие имена чаще всего давали новорожденным в Марий Эл в марте. Информацию об этом разместили в официальном телеграмм-канале республиканского Министерства внутренней политики на этой неделе.

Выяснилось, что самыми популярными именами марта 2023 года среди новорожденных мальчиков стали Михаил, Артем, Матвей и Роман. Также часто использовались при наречении детей мужские имена – Илья, Константин и Мирон.

Новорожденных девочек в Марий Эл в прошлом месяце чаще всего называли Анна, София, Мирослава, Полина, Милана, Анастасия. Не уступают им в популярности такие имена, как Варвара, Дарья, Елизавета, Ксения.

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