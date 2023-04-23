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НовостиОбщество23 апреля 2023 14:22

Сотрудники УФСИН по Марий Эл собрали 100 мешков палой листвы и высадили несколько десятков елок

Они присоединились к месячнику по благоустройству в Йошкар-Оле
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: УФСИН России по Республике Марий Эл

ФОТО: УФСИН России по Республике Марий Эл

Сотрудники УФСИН по Марий Эл собрали 100 мешков палой листвы и высадили несколько десятков елок, передает пресс-служба Управления.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Республики присоединились к весеннему месячнику по благоустройству в Йошкар-Оле, во время которого жители занимаются уборкой улиц и общественных мест города, а также его озеленением.

Работники УФСИН за несколько дней очистили территорию у здания Управления на улице Строителей в Йошкар-Оле – собрали сотню мешков прошлогодней листвы, а также посадили молодые елочки.

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