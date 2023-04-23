ФОТО: Портал органов власти Чувашской республики

В Чувашии в детском саду открыли первую агролабораторию для дошколят, рассказывают в пресс-службе республиканского правительства. Уникальная площадка появилась в детсаду села Шимкусы Янтиковского округа. Отмечается, что это первая подобная агролаборатория в Чувашии. Она открылась при поддержке фермера-куратора.

Целью площадки является знакомство детей с сельским хозяйством, вовлечение их в эту сферу деятельности и обучение азам.

Всего в Чувашии планируется открыть три таких агролаборатории. Старт остальных двух намечен на осень текущего года.

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