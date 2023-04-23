24 апреля в Чебоксарах закончится отопительный сезон

Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 24 апреля, в Чебоксарах планируется завершение отопительного сезона, рассказали в филиале ПАО «Т Плюс» по Марий Эл и Чувашии. Соответствующее постановление уже подписано.

Сразу после отключения тепла в домах жителей Чебоксар специалисты «Т Плюс» начнут готовиться к следующему отопительному сезону 2023-2024. Поэтому вскоре горожан ждут гидравлические испытания на 399,4 тыс. километрах тепловых сетей. Из-за этого жителей Чебоксар предупреждают о временном ограничении подачи горячей воды.

Работникам «Т Плюс» в срок до 15 сентября нужно будет проверить все городские объекты генерации и подачи тепла. По плану проверки должны начаться 10 мая.

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