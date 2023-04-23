ФОТО: kzn.ru

В Казани на улице Журналистов будет ограничено движение, передают в пресс-службе администрации города. Перекрывать проезжую часть там будут поэтапно. Соответствующий документ уже подписали в Исполкоме столицы Татарстана.

Ограничение движения, по информации, предоставленной в мэрии Казани, планируется по причине возведения трассы напорной канализации. Частичное закрытие проезжей части будет проходить поэтапно.

Рассказываем, на каких участках и когда будет перекрытие дорог.

с 25 по 30 апреля – возле зданий №62 (корп.13) и №62в;

с 1 по 6 мая – возле зданий №62в, №62 (корп.3), №102;

с 7 по 12 мая – возле зданий №62 (корп.1), №62 (корп.13).

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