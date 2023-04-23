В Татарстане задержали 60-летнего пенсионера, напавшего на сожительницу с ножом из-за личной неприязни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане задержали 60-летнего пенсионера, напавшего на сожительницу с кухонным ножом из-за личной неприязни, передает пресс-служба республиканского Следственного комитета. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Следователи установили, что 15 апреля этого года мужчина распивал алкогольные напитки со своей сожительницей в одной из квартир дома №17 на улице Никифорова в Заинске. Однако веселое времяпрепровождение резко сменилось неприязнью пенсионера к своей женщине – он решил ее убить. С этой целью пенсионер нанес ей несколько ударов кухонным ножом.

Спас пострадавшую ее сын – он остановил разбушевавшегося сожителя матери и вызвал скорую.

В настоящее время женщина находится в больнице. 60-летнего пенсионера задержали, проводятся следственные действия по расследованию уголовного дела.

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