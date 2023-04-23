Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Татарстане превысило 205 тысяч

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Татарстане на сегодняшний день составляет 205 019. Только за минувшие сутки наличие инфекции зафиксировали у 36 жителей Республики, об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Известно, что госпитализировано 23 апреля было порядка 15 татарстанцев, заболевших коронавирусом. Ни одного человека за прошедшие сутки не излечилось от инфекции, но, к счастью, медики не констатировали и летальных исходов от страшного заболевания.

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