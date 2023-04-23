В Казани на субботнике в формате экоквеста «Чистые игры» собрали более 3 тонн отходов

ФОТО: kzn.ru

В субботу, 22 апреля, в Казани на субботнике собрали более 3 тонн отходов. Генеральная уборка прошла в формате экоквеста «Чистые игры». В мероприятии приняли участие мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин и гендиректор «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.

Известно, что на субботнюю общегородскую уборку вышло порядка 25 тысяч местных жителей и сотрудники 900 организаций города.

Ильсур Метшин поблагодарил всех, кто изъявил желание поучаствовать субботнике, и отметил, что чистота является визитной карточкой Казани. Кроме того, он рассказал про новшество, введенное «Казаньоргсинтеза». Речь об инициативе провести не привычный субботник, а превратить уборку в праздник в формате экоквеста «Чистые игры».

«Это хороший пример того, как рутинную работу можно превратить в праздник. Мы это не только приветствуем, но и говорим, что это прекрасный пример для подражания другим компаниям», - передает слова Метшина пресс-служба мэрии.

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