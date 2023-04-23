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НовостиОбщество23 апреля 2023 10:28

Рустам Миниханов поручил отметить День родного языка и день рождения Габдуллы Тукая на высоком уровне

Распоряжение об этом Раис Татарстана дал в субботу, 22 апреля
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: rais.tatarstan.ru

ФОТО: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил отметить День родного языка и день рождения Габдуллы Тукая на высоком организационном уровне. Об этом он напомнил вчера, 22 апреля, на совещании в онлайн-режиме с главами муниципальных районов, передает пресс-служба Раис Татарстана.

Празднование Дня рождения великого татарского поэта запланировано на 26 апреля. Оно должно пройти содержательно, организационным моментам праздника, по распоряжению Минниханова, будет уделено особое внимание.

Раис Республики также напомнил о предстоящих майских праздниках. Он поручил организовать мероприятия так, чтобы семейные выходные жителей Татарстана прошли с пользой.

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