Выпускники 13 вузов Татарстана вошли в рейтинг самых успешных в России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 высших учебных заведений Татарстана вошли в рейтинг лучших в России, рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Так, согласно предоставленным данным, выпускники этих вузов являются самыми успешными и востребованными специалистами по стране. В первую пятерку списка вошел Казанский федеральный университет. Среди остальных 12 – ИЭУП, ТИСБИ, энергетический, исследовательский технологический, аграрный и другие университеты Республики Татарстан.

Отметим, рейтинг был составлен на основе резюме соискателей возрастной группы от 18 до 24 лет.

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