Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах на фасаде дома нарисуют мурал Муса Джалиля, об этом рассказал заместитель главы администрации Комсомольского района Фидарис Хабибуллин в своем телеграм-канале.

Сейчас в Комсомольском районе идут масштабные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего в планах на этот год полностью отремонтировать 37 жилых зданий. И на сегодняшний день специалисты занимаются ремонтом на 33 из них.

Фидарис Хабибуллин отметил, что на фасаде дома 9/1, работы в котором сейчас ведутся, планируется еще нарисовать мурал Муса Джалиля, известного татарстанского поэта.

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