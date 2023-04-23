Фото: Иван МАКЕЕВ

Казанский оптико-механический завод оказался под санкциями Украины. Информация об этом появилась на официальном сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского вчера, 22 апреля.

Известно, что «Казанский оптико-механический завод» уже находился под подобными ограничительными мерами с 2020 года. Срок санкций в прошлый раз составлял 3 года. По истечению этого времени Украина решила продлить действие ограничений, в этот раз на 10лет.

Кстати, ранее, в феврале 2023 года, оптико-механический завод Казани попал в санкционный список США.

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