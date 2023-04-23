В детских садах Татарстана уменьшается число педагогов

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В детских садах Татарстана с каждым годом сокращается число педагогов, гласят официальные данные, опубликованные Федеральной службой Государственной статистики по РТ.

Так, если четыре года назад в дошкольных учреждениях педагогический состав насчитывал порядка 22,3 тысяч человек, то в этом – их число составляет 22,8 тысяч. То есть воспитателей стало меньше почти на 2%.

Отмечается, что больше всего педагогов за последние годы в детских садах работало в 2020 году, когда в стране была пандемийная обстановка, - 22 782 человека.

Что касается структуры педагогического состава, то превышающее большинство – это воспитатели (75%). Остальные 25% примерно в равном соотношении поделили между собой логопеды, музыкальные руководители и старшие воспитатели.

Кстати, более 80% работников детских садов Татарстана имеют высшее профессиональное образование.

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