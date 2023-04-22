Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в Татарстане завершили ремонт 8 ФАПов, доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в правительстве.

По его словам, 7 из них находятся в Апастовском районе, а 1 — в Мамадышском. Кроме того, он добавил, что также завершены работы на двух объектах в Сабинском районе.

Отметим, что всего в этом году в республике реализуется три программы, куда включены 149 медучреждений: 118 из них относятся к объектам первичного звена и находятся в 30 районах Татарстана.

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