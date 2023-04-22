Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава республики Рустам Минниханов поручил провести День Победы в Татарстане на самом высоком уровне. Он заявил, что нужно отпраздновать этот 9 мая содержательно и интересно. Особое внимание в этот день надо уделить ветеранам.

Кроме того, раис заявил, что праздник должен пройти еще и безопасно. Особенно с учетом текущей ситуации. Он попросил глав районов организовать дежурство на все майские праздники.

Напомним, что на организацию и проведение Дня Победы в Казани направлено порядка 42 миллионов рублей.

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