Фото: Даниил ОПАРИН

С июля 2023 в Казани повысится минимальный размер оплаты труда, который впервые превысит уровень инфляции. О какой конкретной сумме идет речь, пока неизвестно.

Напомним, что в последний раз размер оплаты труда повышался в январе этого года до 16 242 рубля. Также, уже есть информация о том, что с 1 января 2024 года МРОТ составит 19, 2 тысяч рублй.

По словам мэра Ильсура Метшина, средняя заработная плата казанцев повысилась на 9,2% до 53,7 тысяч рублей. Так, на некоторых предприятиях Казани зарплата сотрудников доходит до 83 тысяч рублей.

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