В Татарстане построят 47 ФАПов в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Фото: Олег Укладов

В республике Татарстан в национального проекта «Здравоохранение» Татарстан планируется построить 74 ФАПов в 42 районах регионов. Готовность работ составляет 39%. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительства республики.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» в республике в этом году будет построено 11 школ и два детских сада. Готовность общеобразовательных учреждений составляет 34%. Один детский сад готов на 50, а второй на 8%.

Также, будет отремонтировано 7 домов культуры в селах.

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