В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 37 случаев заражения коронавирусом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В республике Татарстан за последние сутки зарегистрировано 37 случаев заражения коронавирусом. Это несколько меньше, чем днем ранее.

Кроме того, по данным на 22 апреля, было госпитализировано 10 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Также по их данным, за эти сутки 27 человек побороли болезнь.

За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано более 204 тысяч случаев заражения. Из них 202 тысячи человек выздоровели, а количество смертей составило чуть более двух тысяч человек.

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