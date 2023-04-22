Из Казани в Ульяновск могут запустить скоростной поезд

Фото: ТГ-канал Алексея Русских

Из столицы Татарастана могут запустить скоростной поезд на родину Ленина — в Ульяновск. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на встрече с руководителями СМИ «Татмедиа».

По его словам, договоренность между ним, раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, существует уже давно. Помимо Казани и Ульяновска, поезд также будет делать остановки в Буинске, Димитровграде, Тольятти и Самаре. В маршрут также могут включить особую экономическую зону «Алабуга» и Уфу.

Глава Ульяновской области сообщил, что для реализации проекта будут приложены все усилия. Он добавил, что сам маршрут, может быть будет не только пассажирским, но и грузовым, что поможет улучшить экономику регионов.

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