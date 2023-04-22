Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в рамках национальных проектов построят 11 школ и 47 ФАПов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительства республики.

Так, в рамках нацпроекта «Образование» в республике в этом году будет построено 11 школ и два детских сада. Готовность общеобразовательных учреждений составляет 34%. Один детский сад готов на 50:, а второй на 8%.

По проекту «Здравоохранение» в республике Татарстан планируется построить 74 ФАПов в 42 районах регионов. Готовность работ составляет 39%.

Также, будет отремонтировано 7 домов культуры в селах.

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