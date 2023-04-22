В Татарстане дорожает дизельное топливо

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике Татарстан начало дорожать дизельное топливо. Согласно данным в период с 10 по 17 апреля стоимость дизеля выросла на 0,48% и составила 54,6 рублей. Отметим, что с начала года 2023 года, за последние 4 месяца, его стоимость увеличилась на 0,6%.

Вместе с тем, стоимость бензина 92,95 и 98 осталась на прежнем уровне. От 45,99 до 60,77 рублей за один литр.

На прошлой же неделе, ситуация была противоположной: бензин дорожал, а дизель дешевел. Его цена сократилась на 0,09%. Литр стоил примерно 54,3 рубля.

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