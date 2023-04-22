На следующей неделе в Татарстане потеплеет до +23 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительному прогнозу синоптиков Гидрометцентра республики, на следующей неделе в Татарстане потеплеет почти, как летом. Столбик термометра поднимется до плюс 23 градусов. Такая теплая погода ждет жителей региона уже в начале недели — в понедельник. В этот день ожидается от 18 до 23 градусов тепла. Будет облачно, но осадков не предвидится. Ветер западный со скорость 3-8 метров в секунду.

Во второй день недели, во вторник, тоже обещают тепло — от 17 до 22 градусов выше нуля. Однако в этот день ожидается небольшой дождь.

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