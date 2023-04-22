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НовостиОбщество22 апреля 2023 6:14

Движение в Кировском районе Казани будет временно ограничено

Речь идет об участке с железнодорожным переездом
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Иван МАКЕЕВ

Движение автомобилей в поселке Старое Аракчино в Кировском районе Казани будет временно ограничено. Речь идет об участке дороги с железнодорожным переездом 6 км («Храм всех религий»).

Ограничение будут действовать временно, с 21.00 вечера 24 апреля до такого же времени 26 апреля. На этом участке будет производиться капитальный ремонт железнодорожных путей. В связи с этим, Горьковская ЖД дорого просит владельцев машин отнестись с пониманием к этой ситуации и выбирать маршрут внимательно.

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