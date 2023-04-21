С 22 апреля в Татарстане открывается сезон охоты на боровую дичь

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 22 апреля, в Татарстане открывается сезон охоты на боровую дичь, который продлится до 1 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного комитета республики по биоресурсам. В ведомстве также отметили, что нужно четко придерживаться определенных правил. Например, можно охотиться только на самцов глухарей на току с подхода, на самцов тетерева из укрытия и тд. Собак можно использовать только для поиска раненой птицы.

Напомним, что с начала месяца в Татарстане стартовал сезон охоты на уток. За его время было выявлено более 30 нарушений.

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