Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах хотят открыть производство Bugatti. Правда, речь идет совсем не об автомобилях, а о производство водонагревателей. По словам владельца компании «ТД Теплотехника», которые и будут производить оборудование, идея возникла после ухода этой фирмы с рынка в Европе. При этом спрос на водонагреватели остается большой.

Поддержку компании оказали в центре «Мой бизнес». С помощью них они оформили микрозайм в размере чуть менее 3 млн рублей. Такие данные приводит здание «Челнинские известия».

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