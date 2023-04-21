Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Кабинет министров Татарстана утвердил новый норматив для доходов от продажи продуктов из личного хозяйства. Проект подготовило Министерство труда, занятости и соцзащиты республики. До конца месяца оно будет проходить необходимые проверки.

Согласно документу, от реализации продукции с сотки земли норматив составит 421,1 рубль в месяц. Отметим, что этот норматив учитывается при назначении мер соцподдержки для определения относится ли семья к малоимущей или нет. Предыдущий норматив был утвержден в мае прошлого года.

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