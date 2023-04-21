Глава Татарстана принял участие в праздничном намазе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 21 апреля, во всем мечетях Республики Татарстан и страны отмечают праздник Ураза-байрам. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе, который проходил в Галеевской мечети Казани. Вместе с ним пришёл его сын Искандер.

С проповедью перед собравшимися выступил муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин, которые зачитал также поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина и раиса республики.

Кроме того, мечеть также посетил и мэр столицы Ильсур Метшин.

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