Фото: пресс-служба Нижнекамского района

На праздничную молитву по случаю Ураза-байрам в Нижнекамском районе Татарстана пришло 6,8 тысяч мусульман. Она прошла сегодня в 7 утра.

К жителям района с проповедью обратился имам-мухтасиб города Нижнекамска и Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов. Он поздравил верующих с праздником и призвал их больше совершать добра и избегать грехов, а также пожелал всем собравшимся благодати от Всевышнего. Чтобы дети слушались своих родителей, а те ими гордились. Чтобы на душе у каждого было тепло и солнечно.

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