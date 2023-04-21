С 24 апреля изменится график движения электричек по маршруту Ижевск – Нижнекамск – Ижевск

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 апреля изменится график движения электричек, следующих по маршруту Ижевск – Нижнекамск – Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба ППК «Содружество». По их информации, пригородные поезда временно, до 27 апреля, будут ходить от станции Круглое Поле и до нее же.

Изменения графика связано с обновлением железнодорожной инфраструктуры на станции Биклянь.

Чтобы сгладить пассажирам неудобства, на время работ расписание автобусов, следующих от Набережных Челнов до Нижнекамска и в обратном направлении, тоже изменят и сделают удобнее.

Подробную информацию по всем изменениям в графике курсирования пригородных поездов можно получить по телефону: 8 (937) 625-04-33, а также в приложении «РЖД Пассажирам».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram