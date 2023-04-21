ФОТО: УМВД России по городу Чебоксары

В массовом ДТП на Московском мосту в Чебоксарах столкнулись пять машин, передаёт пресс-служба пресс-служба городского УМВД.

Выяснилось, что 20 апреля в 17:00 21-летний водитель «Hyundai Solaris» при перестроении не пропустил автоледи на «Chevrolet Cruze» и влетел в неё. Женщина от удара столкнулась с «Ford Focus», который улетел в «Opel Astra». Завершил цепочку столкновений «Соболь-Баргузин».

В результате массового ДТП пострадал 28-летний водитель автомобиля марки «Ford». Ему потребовалась медицинская помощь.

Сотрудвники Госавтоинспекции города Чебоксары устанавливают обстоятельства аварии.

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