В Татарстане определили оптимальный возраст для рождения первенца

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татарстане в прямом эфире Центра управления регионом назвали идеальный возраст для рождения первенца. Выяснилось, что для женщин идеально становиться матерью первого ребёнка в 19-25 лет.

Однако жительницы Татарстана, согласно статистическим данным, решаются на первые роды в возрасте 29-30 лет. В среднем по России первенец появляется в семье на момент, когда матери исполняется 31 год.

Кстати, эксперты в области женского здоровья рекомендуют заранее, до наступления беременности, обратиться к гинекологу. Сделать это нужно примерно за полгода до планируемого зачатия. Благодаря обследованиям, которые назначит врач, снизятся риски осложнений во время беременности и после родов.

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