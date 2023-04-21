Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил всех с праздником Ураза-байрам, пожелав спокойствия и благополучия

ФОТО: телеграм-канал Наиля Магдеева

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил жителей города с праздником Ураза-байрам. Напомним, окончание священного месяца Рамадан отмечается сегодня, 21 марта – в ночь на пятницу мусульмане встретили Ураза-байрам.

Свое поздравительное обращение глава Набережных Челнов разместил в соцсетях, отметив, что этот праздник – один из самых дорогих и значимых для верующих.

«Наша Республика Татарстан славится уникальным межнациональным согласием, подлинным добрососедством людей различных конфессий. Мы гармонично сочетаем разные религиозные традиции и стремимся к приумножению духовно-культурного наследия», - пишет Магдеев.

По его словам, социально-экономические и культурные задачи развития и укрепления страны, республики и Набережных Челнов, в частности, достигаются за счет принципов единства и помощи друг другу.

Мэр Челнов пожелал счастья и благополучия мусульманам, а также спокойствия и духовной гармонии.

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