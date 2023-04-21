Согласно исследованию, в регионе женщины обычно решаются на рождение первенца в период с 29 по 30 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане определили идеальный возраст для рождения первого ребенка. Так, лучше всего становиться родителями в 19-25 лет, сообщает ЦУР республики.

Согласно исследованию, в регионе женщины обычно решаются на рождение первенца в период с 29 по 30 лет. А по России данный показатель составляет 31 год.

Кроме того, медики советуют не затягивать с рождением ребенка, так как после 30 у женщин уменьшается фертильность. Об этом свидетельствует хронические болезни и ухудшение качества яйцеклеток.

Напомним, в Казани в 2022 году родились 18,8 тысячи детей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен и Telegram