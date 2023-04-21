9 мая откроется стела «Казань - город трудовой доблести»

По словам Шайнурова, рабочие установили монолитный фундамент под памятную композицию. Фото: kzn.ru

У Северного вокзала идут активные работы по монтажу стелы «Казань - город трудовой доблести». Открытие объекта планируются к 9 мая. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Исполкома города Альберт Шайнуров.

По словам Шайнурова, рабочие установили монолитный фундамент под памятную композицию, а также саму стелу. Так, монтаж выполнен на 80%. Строителем осталось смонтировать несколько элементов и установить табличку с текстом указа Президента России о присвоении городу почетного звания.

Отметим, в высоту вертикальная конструкция достигает 26 метров. В вечернее время на стеле будет работать подсветка в красных тонах, напоминающая алое пламя.

Напомним, 2 июля 2020 года на заседании оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин одобрил присвоение 20 городам звания «Город трудовой доблести». В их число вошла и Казань.

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