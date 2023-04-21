Умер Ильшат Гарипов, председатель диабетического общества инвалидов Татарстана

В 2004 году Ильшат Гарипов создал организацию по оказанию помощи людям с сахарным диабетом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

21 апреля умер председатель диабетического общества инвалидов Татарстана Ильшат Гарипов, ему было 49 лет. Об утрате сообщает пресс-служба общественной организации.

Отметим, в 2004 году Ильшат Гарипов создал организацию по оказанию помощи людям с сахарным диабетом. За период его деятельности было создано три специализированные группы в детских садах для детей с сахарным диабетом. А в 2007 году организована лагерная смена для детей с диабетом.

Кроме того, им была открыта «Школу Диабета». Ежегодно Гарипов в праздничные дни посещал специализированное отделение в ГАУЗ ДРКБ МЗ Татарстана и детские сады, чтобы подарить детям подарки и хорошее настроение.

Прощание с председателем диабетического общества инвалидов состоится 22 апреля в 10:00 на мусульманском кладбище по адресу: Мамадышский тракт, 40.