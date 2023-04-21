На гастролях в Набережных Челнах танцор избил мужчину

В отношении танцора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На гастролях в Набережных Челнах 25-летней танцор избил мужчину. Это произошло в начале апреля, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По версии следствия, в один из вечеров танцор вышел из гостиницы за продуктами и натолкнулся на нетрезвую компанию. Между ними возник словесный конфликт. В результате 25-летний гость города нанес тяжелые травмы 31-летнему жителю. Пострадавшему потребовалась госпитализация, а его обидчик скрылся.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, - пояснили в ведомстве.

Отметим, подозреваемого задержали в Москве, где он находился на очередных гастролях. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он признал свою вину и раскаивается в содеянном.

Напомним, в Казани женщину избили и ограбили в баре.