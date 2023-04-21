За сутки в Татарстане выявили 39 случаев COVID-19

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 204 946 человек.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За минувшие сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев COVID-19, госпитализировали 16 зараженных и выписали 56 переболевших вирусом человек. Такие цифры в пятницу, 21 апреля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.
С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 204 946 человек, 202 296 из которых выздоровели, а 2 010 – скончались.
Напомним, в 2023 году в Татарстане зафиксировано шесть завозных случаев кори. Они выявлены среди людей, которые приехали из Таджикистана.