За сутки в Татарстане выявили 39 случаев COVID-19

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 204 946 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев COVID-19, госпитализировали 16 зараженных и выписали 56 переболевших вирусом человек. Такие цифры в пятницу, 21 апреля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 204 946 человек, 202 296 из которых выздоровели, а 2 010 – скончались.

Напомним, в 2023 году в Татарстане зафиксировано шесть завозных случаев кори. Они выявлены среди людей, которые приехали из Таджикистана.