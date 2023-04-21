Среди россиян резко растет популярность китайского языка

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За два года популярность китайского языка в России выросла в три раза, хотя главным иностранным языком для большинства наших соотечественников остается английский. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие» к Дню китайского языка 20 апреля и к Дню английского языка 23 апреля.

Самым нужным иностранным языком для себя лично и для россиян в целом 60% респондентов назвали английский (в Приволжском федеральном округе 68%, на Урале 49%). На второе место уверенно вышел китайский язык - его отмечают как самый нужный 16% опрошенных (в Сибири 23%, на Дальнем Востоке 20%, в Поволжье лишь 12%) и за последние два год эта доля увеличилась в три раза. Немецкий, французский и арабский набрали в этом рейтинге по 1%. При этом 12% считают, что одного русского языка им лично и россиянам в целом вполне достаточно (на Урале 21%, на Дальнем Востоке 6%). Каждый десятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Большинство россиян хотели бы изучать иностранные языки бесплатно или с минимальными расходами. 39% не намерены тратить на это ни копейки (на Урале 46%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 35%). Каждый пятый готов платить за уроки иностранного языка не более 1000 рублей в месяц. 28% согласны отдавать от 1 до 5 тысяч рублей, 9% - от 5 до 10 тысяч, 2% - 10-20 тысяч и 1% свыше 20 тысяч рублей в месяц.

Среди опрошенных 62% в той или иной мере владеют хотя бы одним иностранным языком. 50% заявили, что владеют английским (больше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 68% и в Москве и Московской области – 63%, меньше всего на Северном Кавказе - 35% и на Урале – 36%). На втором месте по степени знания у россиян немецкий язык, им владеют 12%. Французским владеют 3%, испанским - 2%, итальянским, китайским и арабским - по 1%. Еще 4% знают другие иностранные языки.

79% респондентов полагают, что россиянам по-прежнему важно изучать и знать иностранные языки (45% определенно да, 34% скорее да). Лишь 8% считают, что это не важно (6% скорее нет, 2% определенно нет). 13% затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен 10–17 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.